نائب رئيس «السيادة السوداني» يبحث مع وزير الخارجية الروسي التطورات الإقليمية والدولية

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والوفد المرافق له، بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، السفير عبد الوهاب حجازي، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير خالد موسى دفع الله.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الأزمة السياسية الراهنة بالسودان، على ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن السودان يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، معرباً عن أمله في توصل روسيا وأوكرانيا إلى حلول سياسية ودبلوماسية، تنهي الحرب وتحقق الأمن والاستقرار والسلام بين البلدين، وتجنب العالم الآثار السالبة.

وقدم "دقلو"، شرحاً لوزير الخارجية الروسي، حول التطورات السياسية الراهنة بالبلاد، على ضوء الاتفاق الإطاري، والتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي، تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية، تقود إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات، داعياً إلى دعم الاتفاق الإطاري بوصفه يمثل مخرجاً للسودان.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي، عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل آليات التعاون المشترك خاصة اللجنة الوزارية المشتركة، بما يحقق مصالح البلدين، وأكد أن بلاده تتابع جهود الأطراف السودانية، في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وعبر عن أمله في استقرار الأوضاع في السودان، مبدياً استعداد بلاده، للتعاون معه في مجالات البنى التحتية والطرق والمواصلات.

المباحثات السودانية الروسية

المباحثات السودانية الروسية

المباحثات السودانية الروسية

المباحثات السودانية الروسية

المباحثات السودانية الروسية

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء