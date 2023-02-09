حتى 18 مارس.. جدول مباريات الأهلي بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الأندية

تنتظر الأهلي مباريات قوية في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل، على ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة، في مباراة المنافسة على المركز الثالث والمديالية البرونزية.

مباريات الأهلي في الدوري وأبطال إفريقيا

السبت 18 فبراير - الهلال ضد الأهلي – ملعب أم درمان بالسودان الساعة 3.00

الثلاثاء 21 فبراير - أسوان ضد الأهلي – ملعب أسوان الساعة 2.45

السبت 25 فبراير - الأهلي ضد صن داونز– ملعب الأهلي وي السلام الساعة 9.00

الثلاثاء 28 فبراير - الأهلي ضد الداخلية – ملعب الأهلي وي السلام الساعة 7.00

السبت 4 مارس – الأهلي ضد القطن ملعب الأهلي وي السلام الساعة 6.00

الثلاثاء 7 مارس – الأهلي ضد المقاولون العرب ملعب الأهلي وي السلام الساعة 5.00

السبت 11 مارس – صن داونز ضد الأهلي الساعة 3.00

17-18 مارس - القطن ضد الأهلي - ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون الساعة 6.00