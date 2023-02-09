بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط مسجل سرق سيارة أجرة في مدينة بدر

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارة أجرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم .

- نتائج التحريات

إجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق "له معلومات جنائية" مقيم محافظة بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقته، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.