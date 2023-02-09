«النقض» تبدأ نظر طعن قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه

بدأت منذ قليل محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر طعن المتهم محمد عادل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بـ"سكين" طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.