موعد وشروط التقديم فى المسابقة الجديدة لتوظيف 30 ألف معلم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع عدد 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث)، للعام الدراسي 2023-2024، بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت المركزي للتنظيم للإدارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه سيتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارًا من 23 /2/ 2023 حتى 9/ 3/ 2023، على الرابط الآتي: Https://jobs.caoa.gov.eg.

هذا وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة، تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا تتجاوز سن المتقدم 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

ونصت شروط الإعلان على ما يلي:-

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي - ابتدائي / معلم فصل).

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

8. أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

11. سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

وتضمن الإعلان تنويهًا على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة بصيغة ((JPG والمستندات هي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى ( إن وجد).

6. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.

7. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.