مبادرة للدعم النفسي عبر تطبيق تيليجرام ضمن برنامج «نتشارك» بكفر الشيخ

اختتمت 4 ورش تدريبية بمراكز شباب كفر الشيخ، ضمن برنامج " نتشارك " المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة، والورش التدريبية اليوم بمراكز شباب " قبريط، دسوق، منشأة عباس، بيلا، برج البرلس " أدارها مدربي البرنامج " أميرة شاهين، أشرقت أحمد، هدير هانى، نغم أحمد ذكى، سعد أحمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب و النشء من عمر 13 حتى 19 عامًا.



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الشباب في ختام الورش التدريبية بمراكز شباب "دسوق وقبريط وبرج البرلس ومنشأة عباس" ونتج عنها بعض المبادرات مازال الشباب عاكفين على دراستها، واستكمال جوانبها كان أبرزها "مبادرة وضع سلات بجانب ماكينات الصرف الآلى بالبنوك والأماكن العامة، لحل مشكلة إهدار الأوراق الملقاة على الأرض بعد الانتهاء من صرف النقود بهدف إعادة تدويرها، كما قدم المتدربين فكرة مبادرة أخرى وهي تقديم خدمة الدعم النفسي إلكترونيا عبر تطبيق تليجرام.



يقدم التدريب بمراكز الشباب لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، و تكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".



جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدني وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.