لليوم الرابع.. النفط يرتفع بدعم من الطلب الصينى واضطراب الإمدادات

صعد النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، مواصلًا مكاسبه لرابع يوم على التوالي، مع اضطراب تحميل الخام في تركيا، والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير، بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الإثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما تلقت أسعار الخام دعمًا من آمال تعافٍ سريع للطلب من الصين، بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطًا على مكاسب النفط.

وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

وأمس، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددًا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلًا إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلًا الخسائر بعد تصريحات باول أمس الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.