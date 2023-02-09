الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لليوم الرابع.. النفط يرتفع بدعم من الطلب الصينى واضطراب الإمدادات

النفط
النفط

صعد النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، مواصلًا مكاسبه لرابع يوم على التوالي، مع اضطراب تحميل الخام في تركيا، والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.
وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير، بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الإثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.
كما تلقت أسعار الخام دعمًا من آمال تعافٍ سريع للطلب من الصين، بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.
لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطًا على مكاسب النفط. 

وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

وأمس، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددًا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض مؤشر الدولار قليلًا إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلًا الخسائر بعد تصريحات باول أمس الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

النفط الخام في تركيا الصين خام برنت خام غرب تكساس حالة القوة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

اليوم.. «النقض» تنظر طعن قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وزيلينسكى سيسافران معًا لبروكسل لحضور قمة رؤساء الاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر