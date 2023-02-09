وكيل «رياضة مطروح» يكرم الفائزين في اللقاءات الشاطئية للفتيات والشباب بالإسكندرية

كرم الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح الفائزين بالمراكز الأولى فى مشروع اللقاءات الشاطئية للفتيات والشباب ( كرة قدم- كرة طائرة- التنس الشاطىء " راكيت" ) بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة، وكابتن أحمد شحاتة المشرف المسؤول عن التنمية الرياضية.

كما كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح بتكريم كابتن احمد تمام المدير الفني للفريق، وتكريم المركز الأول كرة طائرة بنين اللاعب عبد السلام عبد الكريم و محمود عبد الكريم و دخيل بيده.

وتم تكريم المركز الأول تنس شاطئ اللاعبة رحمة ياسر غنيم و روان ياسر غنيم، والمركز الأول "تلي ماتش" بنات اللاعبة اروى احمد و ريماس ياسر غنيم و أميرة أحمد و تولاى تامر شطا، و مركز أول كرة سرعة بنين اللاعب محمد السيد عربي ، و مركز أول كرة سرعة بنات اللاعبة رحمه شريف سعيد.