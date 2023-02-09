الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب هندى: مصر بوابة أساسية للتجارة والاستثمار فى إفريقيا

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الهند

قال كاتب هندي في مقال بصحيفة "هندوستان تايمز"، إن مصر بوابة أساسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا ووجودها الدبلوماسي في العالم العربي والقارة السمراء يجعلها لاعبًا محوريًا للهند.

وأضاف الكاتب الهندي في مقاله، أن العلاقات بين مصر والهند في نفس مستوى العلاقات الثنائية ذات الوزن الثقيل في العالم، ورئيس الوزراء الهندي عليه زيارة مصر قريبًا.

وأشار الكاتب ألياسجر بوتوالا، مدير وسائل الإعلام والتوعية، في مومباي، إلى أنه تمت دعوة مصر كضيف رئيسي في اليوم الجمهوري الـ74 للهند لأول مرة منذ 75 عامًا من إقامة البلدين العلاقات الدبلوماسية.

 تشير زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند بهذه المناسبة إلى أن نيودلهي تخطط لتحقيق إمكانات العلاقات الثنائية بين الهند ومصر، وقد تجلى ذلك في الارتقاء بالشراكة إلى مستوى استراتيجي، أي تعاون أكبر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية.

وذكر أن التعاون الاستراتيجي بين الهند ومصر من شأنه أن يعزز السلام والازدهار في المنطقة بالكامل. جغرافيًا، تقع مصر على مفترق طرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تعمل كبوابة أساسية للتجارة والاستثمار. فوجودها الدبلوماسي في العالم العربي وإفريقيا، إلى جانب وجود أكبر جيش دائم في إفريقيا، يجعلها لاعبًا محوريًا بالنسبة للهند في حين تحاول البلاد زيادة وجودها في غرب آسيا وإفريقيا.

وفي المحافل المتعددة الأطراف، تشارك الهند ومصر مشاركة وثيقة، وهذا يرجع إلى أن البلدين كانا عضوين مؤسسين لحركة عدم الانحياز في عام 1961. 

وتابع: "وقد دعت الهند مصر كبلد ضيف خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، والهدف من ذلك هو الاستفادة من مكانة مصر المتميزة بين بلدان الجنوب العالمي من أجل توليد توافق واسع في الآراء حول إعادة هيكلة نظام عالمي جديد، والعمل على قضايا التقارب التي تتراوح بين التنمية المستدامة وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة".

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