تقرير: مصر وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب

تصدرت مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد صفقات رأس المال الاستثماري العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات البيانات "MAGNiTT" ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

نمو صفقات رأس المال الاستثماري

ووفقا للتقرير فقد واصل استثمار رأس المال الاستثماري نموه في مصر العام الماضي، حيث زاد تمويل رأس المال الاستثماري في مصر في عام 2022 للعام الخامس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 3% إلى 517 مليون دولار في عام 2022.

وأفادت شركة تحليلات البيانات التي تتخذ من دبي مقرا لها بأنه كان هناك 160 صفقة لرأس المال الاستثماري في البلاد العام الماضي.

وجاءت مصر في مقدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إجمالي الصفقات، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ153 صفقة. ومن حيث إجمالي التمويل، جاءت مصر في المركز الثالث بعد الإمارات بـ 1.19 مليار دولار، والسعودية بـ987 مليون دولار، بحسب التقرير.

وأنهت شركات التجارة الإلكترونية الناشئة معظم صفقات رأس المال الاستثماري في مصر العام الماضي، حيث شكلت 23% من الصفقات.

ووفقا للتقرير فان مصر جهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بسبب تعداد سكانها البالغ 100 مليون نسمة، 80% منهم تحت سن الأربعين.

تقرير دولي: قرض النقد الدولي فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد المصري

في ذات سياق، قالت منظمة"project-syndicate" غير الربحية ومقرها التشيك، إن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر بمثابة حزمة إنقاذ كبيرة وفرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد المصري.

وقالت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه من خلال القرض المقدم من صندوق النقد الدولي يمكن لمصر تكافؤ الفرص وإدخال المنافسة العادلة في قطاعات مثل الاتصالات والبنوك والسياحة والتصنيع والزراعة، وعن طريق إزالة الحواجز أمام دخول السوق والتجارة ، ويمكن لمصر جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة لشعبها.

- برنامج صندوق النقد الدولي يحفز تمويلًا يصل إلى 17 مليار دولار

وأوضحت المنظمة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أنه للحد من التضخم رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 16.25%. وفي مواجهة أزمة السيولة المتزايدة حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.