حفل إطلاق كتاب «أمينة رشيد أو العبور إلى الآخر» للكاتبة سلمى مبارك

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، حفل إطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها، "أمينة رشيد أو العبور إلي الآخر"، من تأليف دكتورة سلمى مبارك.

يُقام الحفل في السادسة من مساء اليوم الخميس، بحضور مؤلفة الكتاب ومترجمته، والدكتور محمد أبو الغار، وذلك بمقر دار المرايا للثقافة والفنون، الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثروت عمارة راديو شاك - الدور الثاني.

وكتاب "أمينة رشيد أو العبور إلى الآخر"، من تأليف دكتورة سلمى مبارك، وترجمة دكتورة داليا سعودي، وصدر هذا الكتاب بالفرنسية ضمن مشروع ثقافي أطلقه معهد العالم العربي بباريس وجائزة الملك فيصل بالرياض، وذلك لتعريف الجمهور بمائة من الوجوه الثقافية العربية والفرنسية التي ساهمت في الحوار ما بين ضفتي البحر المتوسط.

بدأ مسار أمينة رشيد المثقفة الملتزمة، الباحثة والأستاذة الجامعية، صاحبة الرؤي المجددة في الأدب المقارن، في مصر الكوزموبوليتانية خلال الأربعينيات من القرن الماضي. اشتبكت مع اللحظات الكبري في تاريخ استمر حتي بداية الألفية الثانية، امتزج فيه الشخصي بالجماعي، عبرت خلاله حدودا عدة بين اللغات، والثقافات، والبلدان، والطبقات الاجتماعية، في رحلة شجاعة من أجل التلاقي مع الآخر.

والدكتورة سلمى مبارك، أستاذة الأدب المقارن والأدب والفنون بجامعة القاهرة، تتقاطع في أبحاثها مجالات الدراسات المقارنة، ما بين الأدب والسينما، والسينما والتاريخ. أسست شبكة "آمون" للباحثين في الأدب والسينما، عام 2015.

وهي مؤلفة العديد من الدراسات، كما نشرت مؤلفاً باللغة العربية عن العلاقة بين الأدب والسينما، بعنوان "النص والصورة، السينما والأدب في ملتقى الطرق" وغيرها.

و"داليا سعودي"، كاتبة وأكاديمية مصرية متخصصة في علم الأسلوب المقارن وعلم دراسات الترجمة. عملت أستاذة مساعدة للغويات والآداب الفرنسية بجامعة عين شمس بالقاهرة وجامعة الملك سعود بالرياض. وهي ناقدة أدبية وصحافية حائزة على جائزة الصحافة العربية بدبي عام 2010. وهي مترجمة مدرجة على قائمة مترجمي اللغة العربية بمنظمة الأمم المتحدة، وقد ترجمت العديد من الأعمال الأدبية نثراً وشعراً فضلاً عن الكتب المتخصصة في السياسة الدولية. وهي عضو بالجمعية الفرنسية لعلم دراسات الترجمة.