مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان بثنائية فى كأس فرنسا

انتصر فريق أولمبيك مارسيليا، على نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفرض باريس سان جيرمان استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لفريق مارسيليا الذي هدد مرمى باريس بأكثر من فرصة محققة خلال الشوط الأول.

وتقدم مارسيليا عن طريق أليكسس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي باريس سان جيرمان لإدراك التعادل، حتى سجله سرجيو راموس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بصناعة من زميله نيمار دا سيلفا.

وسدد لاعبو مارسيليا 6 كرات على المرمى من 12 محاولة، فيما خرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها؛ فيما سدد لاعبو باريس سان جيرمان كرتين على المرمى من 6 محاولات، وخرجت مثلها من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 54% مقابل 46% لصالح أولمبيك مارسيليا.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح فريق مارسيليا، فيما كان الأداء الهجومي ضعيفًا من كلا الفريقين ومال لناحية مارسيليا الذي سجل هدف التقدم.

وسجل روسلان مالينوفسكي، هدف التقدم لمارسيليا في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

واستمرت محاولات لاعبي مارسيليا لتسجيل الهدف الثالث وحسم الانتصار في المباراة، بينما لم يشكل باريس سان جيرمان أي خطورة على مرمى مارسيليا خلال الشوط الثاني.

وسدد لاعبو مارسيليا 7 كرات على المرمى خلال المباراة، من أصل 15 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، فيما سدد لاعبو باريس سان جيرمان كرتين فقط من أصل 7 محاولات، وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح مارسيليا.