فالفيردى بعد الانتصار على الأهلى: سعيد بأداء الفريق وأشكر زملائى فى ريال مدريد

عبر الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بانتصار فريقه على الأهلي وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بانتصاره على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

وسجل فيدي فالفيردي الهدف الثاني لـ ريال مدريد في مرمى الأهلي مع بداية الشوط الثاني.

وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، بعد العديد من المباريات شعرت براحة أكبر، لقد فكرت في نفسي لأقدر كل لحظة في هذه البطولة. أنا سعيد جدًا بأداء الفريق".

وضرب ريال مدريد موعدًا مع الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم: "أشكر زملائي في الفريق الذين يساعدونني في هذا الوقت، وهذا ليس جديدًا. فهم موجودون دائمًا لتقديم كلمة تشجيع لي. لقد كان شيئًا مميزًا للغاية لتسجيل الهدف والاحتفال معهم. لدينا للراحة والعمل الجاد للفوز بالنهائي".