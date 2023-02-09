الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فالفيردى بعد الانتصار على الأهلى: سعيد بأداء الفريق وأشكر زملائى فى ريال مدريد

فالفيردي
فالفيردي

عبر الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بانتصار فريقه على الأهلي وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

 

وتأهل ريال مدريد لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بانتصاره على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

 

وسجل فيدي فالفيردي الهدف الثاني لـ ريال مدريد في مرمى الأهلي مع بداية الشوط الثاني.

 

وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، بعد العديد من المباريات شعرت براحة أكبر، لقد فكرت في نفسي لأقدر كل لحظة في هذه البطولة. أنا سعيد جدًا بأداء الفريق".

 

وضرب ريال مدريد موعدًا مع الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

واختتم: "أشكر زملائي في الفريق الذين يساعدونني في هذا الوقت، وهذا ليس جديدًا. فهم موجودون دائمًا لتقديم كلمة تشجيع لي. لقد كان شيئًا مميزًا للغاية لتسجيل الهدف والاحتفال معهم. لدينا للراحة والعمل الجاد للفوز بالنهائي".

فيديريكو فالفيردي فالفيردي الاهلى كأس العالم للأندية الهلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأمومة والطفولة: زواج الأقارب يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الوراثية

مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان بثنائية فى كأس فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر