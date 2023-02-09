الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس قاتلة شقيقة سلفتها بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس المتهمة
حبس المتهمة

قررت النيابة العامة بمشتول السوق، حبس المتهمة بقتل الطفلة سجود،  واغراقها في طبق بلاستيك مملوء بالمياة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

البداية حين تلقى العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول "سجود ح "4 سنوات جثة هامدة، إدعاء حالة اختناق، ويتضح في وفاتها وجود شبهة جنائية وقد تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقد انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود مرتاح رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، والرائد أحمد العراقي معاون المباحث والقوة المرافقة إلي مكان الواقعة المبلغ به. 

 

وتبين من التحريات قيام" إنتصار.س" والتي تبلغ من العمر 23 عام، ربة منزل، وسلفة شقيقة الطفلة المجنى عليها، باستدراج الطفلة "سجود" بعيدا عن أعين الناظرين، ووضعها داخل طبق بلاستيك داخله مياه وخنقها، حتى اختنقت الطفلة وفارقت الحياة، و قامت بالتخلص من جثتها بإلقائها أعلى غرفة تفتيش منزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة، وتبين قيامها بارتكاب الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها.

 

 تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة حبس على ذمة التحقيقات مشتول السوق مقتل طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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