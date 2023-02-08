على خطى موسيمانى.. ريال مدريد ينهى سلسلة انتصارات كولر مع الأهلى

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في إنهاء سلسلة انتصارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ولم يتمكن الأهلي تحت قيادة كولر من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وذلك بعدما أدار السويسري 22 مباراة بدون خسارة قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام ريال مدريد.

ولعب المدرب السويسري 23 مباراة مع الأهلي، فاز في 18 مباراة، تعادل في 4، وخسر لقاء وحيدا.