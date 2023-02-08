تنظيم معرض ملابس لدعم 400 أسرة أولى بالرعاية بأولاد صقر

نظّمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية معرض لتوزيع ملابس جديدة مجانا بقاعة الماسة بأولاد صقر، وذلك لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري بنى حسن وعزبة حبشى وأبوالعمايم ومنشأة صدقى مركز أولاد صقر بالشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن أعبائهم، وإدخال الفرح والسرور عليهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مدير التضامن تحت قيادة عبدالحميد الطحاوي تبذل كل ما لديها لدعم الجمعيات الأهلية العاملة علي رعاية الأسر الأولي بالرعاية وبالأخص الأيتام وذوي الهمم.

ولفت شعبان إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لأجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.