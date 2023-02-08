ضبط صاحب مخبز لبيعه 6 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز بلدي لبيعه 6 أطنان دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بالقاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مخبز بلدي ومتعهد نقل الدقيق البلدي المدعم- بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 5,500 طن دقيق بلدي مدعم "عينى" مخصصة ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر.

وباستكمال الفحص تبين أن المخبز المشار إليه صادر بشأنه قرار غلق إداري، وتبين تصرفه في كمية قدرها 6 أطنان دقيق بلدي "مستندي" قام المتهم بالاتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.