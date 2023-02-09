أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9-2-2023

واصلت أسعار الدواجن و البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت الفراخ البيضاء 72 جنيه في البورصة الرئيسية وتصل إلى أكثر من 80 جنيه للمستهلك ، كما قفزت كرتونة البيض لأكثر من 100 جنيه وتختلف من منطقة لأخرى وسجلت في المزارع 98.75 جنيه.

كانت أسعار الدواجن والبيض قد ارتفعت مع تطبيق الحكومة نظام الاعتمادات المستندية لخروج البضائع من الجمارك مما أدى إلى أزمة في الأعلاف مع ارتفاع سعر الدولار ونقصه في السوق مما أدى إلى أزمة كبيرة في مزارع الدواجن أدت إلى اتجاه بعض أصحابها إلى إعدام الكتاكيت.

ورغم الافراجات الأخيرة للحكومة عن الأعلاف إلا أن أسعار الدواجن مستمرة في الزيادة وتعرض الدستور أسعار الدواجن اليوم وسعر كرتونة البيض في مصر الخميس 9-2-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 72 جنيه في بورصة الدواجن .

سعر الدواجن الساسو 80جنيه .

سعر الفراخ امهات بيضاء 65جنيه .

سعر فراخ تسمين 75 جنيه .

سعر البيض اليوم

واصلت أسعار البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم وجاء سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض 98.75 جنيه في المزرعة .

سعر كرتونة البيض الأحمر 98.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي إلى 115.75 جنيه، حسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الكتاكيت والبط

كتكوت تسمين أبيض أهالي من ٢١.٧٠ جنيه إلى ٢٢.٥٠ ج

كتكوت تسمين أبيض شركات من ٢٣.٠ جنيه إلى ٢٥.٠ ج

كتكوت ساسو ، شيفر من ١٥.٠ جنيه إلى ١٧.٠ جنيه .

كتكوت رزي ديوك : ١١.٥٠ جنيه .

كتكوت رزي علي وشه : ٩.٥٠ جنيه .

كتكوت رزي برابر : ٨.٢٥ جنيه .

كتكوت بلدي مشعر: ٧.٥٠ جنيه .

فرخ بط مسكوفي الوفاء : ٣٠.٠ جنيه .

فرخ بط ستار ٥٣ : ٣٥.٠ جنيه .

فرخ بط مولار : ٢٦.٥٠ جنيه .

فرخ بط بيور : ٢٤.٠ جنيه .

فرخ بط بكيني فرنساوي : ١٦.٠ جنيه .