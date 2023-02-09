تتحسن حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد منذ أيام، وتعود أشعة الشمس للظهور لفترات أطول من الأيام الماضية مع اتستمر السحب الكثيفة والطقس الغائم والأمطار العشوائية على المناطق الشمالية رغم تراجع سرعات الرياح على أغلب الأنحاء، مع تدفق السحب الكثيفة في سماء المناطق الشمالية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 9-2-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس البارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يستمر تدفق السحب الكثيفة في سماء المناطق الشمالية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وبداية شمال الصعيد، وتعمل هذه السحب على حجب أشعة الشمس لأوقات قد تكون طويلة في فترات النهار، بالإضافة إلى وجود التيارات شديدة البرودة في طبقات السحب سيعمل ذلك الخليط على إعطاء الطابع الشتوي في الأجواء واستمرار للطقس البارد نهارًا، وأجواء ليلية شديدة البرودة إلى قارسة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تؤثر على حالة الطقس على تساقط الأمطار بشكل عشوائي على سواحل البحر المتوسط وأقصى شمال الدلتا أي المناطق القريبة من الساحل، بينما تكون نادرًا إن سقطت منها الأمطار بشكل خفيف أو على هيئة قطرات على أماكن محدودة من باقي المناطق الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: 16 درجة مئوية نهارا و9 درجات ليلا.

الإسكندرية: 16 درجة نهارا و11 درجة ليلا.

شرم الشيخ: العظمي 20 درجة و الصغرى 12 درجة.

بنى سويف: العظمي 17 درجة ، و الصغرى و4 درجات مئوية.

المنيا: العظمي 17 درجة و الصغرى 4 درجات مئوية.

أسيوط: العظمي 17 درجة و الصغرى 4 درجات مئوية.

سوهاج: العظمي 17 درجة و الصغرى 4 درجات مئوية.

الفيوم: العظمي 17 درجة و الصغرى 4 درجات مئوية.

أسوان : العظمي 19 درجة و الصغرى 8 درجات.