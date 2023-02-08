الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والرابط.. كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

مصر الرقمية
مصر الرقمية

يتساءل آلاف المواطنين في مختلف المحافظات عن التسجيل في بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين لتسهيل العديد من الإجراءات الحكومية، ومنها استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف أو حتى استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة.

بوابة مصر الرقمية للتموين

وفي الساعات الأخيرة أصبح "التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين"، من أكثر الكلمات البحثية التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» من عمليات بحثية في مختلف المحافظات، من قبل أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في الاستفادة من الخدمات التموينية الإلكترونية المتاحة عبر البوابة، وعددها 6، في ظل توقف 4 خدمات أخرى.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

ويعتبر التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين هو الشرط الوحيد الذي تشترطه المنصة الرقمية قبل طلب أي من الخدمات التموينية عليها، أو أي خدمة حكومية أخرى متاحة عليها، والخاصة بالمرور أو الرخص أو الشهر العقاري وخلافه من خدمات الحكومة الأخرى.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2023 خدمات التموين

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

وأوضحت بوابة مصر الرقمية عدد من الخطوات يجب اتباعها لإنشاء حساب للمواطن على المنصة الرقمية وهي كالأتي: 

1. الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتم إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

13. الضغط على أيقونة التالي.

ثم تظهر رسالة نصية إلكترونية بأنه تم إنشاء الحساب بنجاح.

بيانات المواطنين على بوابة مصر الرقمية

تطمينًا للمواطنين أكدت بوابة مصر الرقمية، اتباعها وثيقة خاصة حول الخصوصية والأمان التي تحكم البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن كل البيانات الشخصية التي يدخلها المواطن من أجل إنشاء حساب والتمكن من الاستفادة من خدمات البوابة، مؤمنة بالكامل.

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