الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استغاثوا بالوزير.. أسرة عبدالرحمن تناشد «الصحة» علاج ابنهم خشية اللحاق بشقيقه

الطالب عبد الرحمن
الطالب عبد الرحمن

استغاثت أسرة الطالب عبد الرحمن محمد بوزارة الصحة لعلاجه داخل مستشفي من مرض ضمور العضلات حيث أرسل والد الطالب استغاثة عاجلة لموقع الدستور متمنيا أن يراها المسئولون في وزارة الصحة وإنقاذ نجله حتي لا يتوفي مثل أخيه بسبب هذا المرض وقد حصلت الدستور علي التقارير الطبية الخاصة بالحالة.

وقال والد الطالب، لـ"الدستور":"إحنا من مركز أبو حماد شرقية ونجلي مصاب بضمور في العضلات منذ سنوات".

أضاف: شقيقه كان مصابا بنفس المرض وتوفي بسبب هذا المرض لذلك أناشد وزارة الصحة بعلاجه داخل أي مستشفي علي نفقة الدولة.

وضمور العضلات هى حالة طبية تصيب العضلات يتم فيها فقدان النسيج العضلي بالتدريج وتصبح العضلات أقل حجمًا مع الوقت، وذلك بسبب أمور، مثل: سوء التغذية، أو الوراثة، أو نقص النشاط البدني.

وغالبًا ما يُصيب ضمور العضلات الجسم عندما يتوقف الشخص عن القيام بأي نشاط جسدي، أو حتى عندما يبقى ملازمًا للسرير لفترات مطولة نتيجة الإصابة بمرض ما أو التعرض لحادث ما.

أعراض ضمور العضلات
تعتمد الأعراض الظاهرة على مريض ضمور العضلات على حدة الحالة والسبب الرئيس لها، وهذه بعض الأعراض التي قد تظهر:

مشكلات وصعوبات في التوازن الجسدي.
الشعور بوهن وضعف عام.
الشعور بأن حجم إحدى اليدين أو القدمين أصغر من الأخرى وبشكل ملحوظ.
عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات مطولة من الوقت.
مشكلات التوازن وصعوبة المشي والسقوط.
صعوبة في الكلام والبلع.
ضعف في الوجه.
فقدان التنسيق العضلي.
خدر أو وخز في الذراعين أو الساقين.
فقدان الحركة بشكل تدريجي.
ضعف وتنميل تدريجي في الساقين.

الطالب الصح الشرقية الشرقي الشخص السقوط التغذية التنس التقارير الطبية

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