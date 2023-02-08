«قطاع الأخبار».. تغطيات من المناطق الساخنة وقنوات «صوت للشارع»

طفرة هائلة حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القطاع الإخبارى على المستويين المحلى والعالمى، عبر مجموعة من القنوات التى استطاعت، خلال فترة وجيزة، أن تكون الشاشة والمنصة الأولى لدى المشاهد لمتابعة ما يقع من أحداث ومستجدات.

وفى ٦ يوليو ٢٠٢٢، أعلنت الشركة عن تدشين قطاع أخبار المتحدة، ويضم قناة أخبار دولية، هى القاهرة الإخبارية، وأُطلقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، الذى استضافته مصر نوفمبر الماضى، كما تبنى القطاع الجديد تطوير قناة «إكسترا نيوز» بشكل شامل، والبناء على النجاحات التى حققتها فى الفترة الماضية، فضلًا عن إطلاق قناة «إكسترا لايف».

«القاهرة الإخبارية»: شبكة مراسلين فى 23 دولة.. مكاتب بـ8 عواصم رئيسية.. و«سايت» بـ8 لغات

نجحت قناة «القاهرة الإخبارية» فى إثبات نفسها على الساحة الإخبارية الإعلامية، لتكون أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وولدت القناة عملاقة تضم مجموعة من المكاتب حول العالم لتكون فى قلب الأحداث.

وتضم القناة شبكة تتكون من ٣٥ مراسلًا فى عواصم ٢٣ دولة، وتتضمن كوادر شبابية جديدة وواعدة، يمثلون جيلًا جديدًا من الإعلاميين يعملون على مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة وبحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين الكبار.

كما استطاعت «القاهرة الاخبارية» أن تحضر بقوة فى عدد من الأحداث المهمة فى مختلف دول العالم، من خلال مكاتبها الموجودة بـ٨ دول ضمن المرحلة الأولى، وأبرزها مكاتب لندن وواشنطن ودبى.

وتنتهج القناة سياسة مرنة وفعاّلة، وفقًا لمحددات الأمن القومى المصرى والعربى، وتحرص من خلالها على نقل صوت الشارع، ومناقشة كل القضايا بشكل حيادى وموضوعى، مع الحرص على الدقة وتوثيق المعلومات.

وتمتلك القناة هيكلًا متنوعًا من المذيعات والمذيعين من ذوى القدرة والمهارة فى التحاور الموضوعى، مع الاعتماد على مذيعى قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، لإبراز المدرسة الإخبارية المصرية.

ويتجاوز عدد مذيعى القناة، حتى الآن، ٤٠ مذيعة ومذيعًا، وتم التعاقد مع مذيعين من بلدان عربية عديدة مثل «لبنان والمغرب وسوريا وليبيا»، كما تتعاون القناة مع شركة «N٣٠»، فى مجالات تدريب الكوادر الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية.

وتمتلك القناة موقعًا إلكترونيًا متميزًا، يضم قسمًا خاصًا للكتابة الإبداعية، يحتوى على مجموعة متميزة من شباب الصحفيين، كما يشمل وحدة دراسات خاصة فى مختلف القطاعات، تصدر تقارير يومية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ويضم الموقع مجموعة من الصحفيين يتحدثون ٨ لغات مختلفة هى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية والتركية»، لتقديم خدمات إخبارية متكاملة، ونقل كل مجريات الساحة الإقليمية والدولية، وضمان تقديم رؤية إخبارية متكاملة، ورصد دقيق لما يحدث فى مختلف دول العالم، كما يقدم الموقع تحليلات بالرسوم البيانية و«الفيديو جراف»، من أجل تبسيط المعلومة للقارئ.

«إكسترا نيوز»: كفاءات عالية.. وفترات تغطية مفتوحة على مدار اليوم

تعد قناة «إكسترا نيوز» أول تجربة لقناة مصرية إخبارية تبث خدماتها وبرامجها على مدار ٢٤ ساعة، من خلال تقديم محتوى متنوع وقوى من مصر والمنطقة العربية ومختلف دول العالم، فى كل القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدمت القناة للشاشة وجوهًا شابة تتميز بكفاءة عالية، وتميزت بتقديم فترات تغطية مفتوحة على مدار اليوم، لنقل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية من مصر والعواصم العربية والعالمية، كما أفردت مساحة لعدد من المذيعين الشباب، بهدف تصعيد جيل جديد من الإعلاميين بعد إتمام التدريب اللازم.كما أتاحت القناة الفرصة للفائزين من مسابقة «الدوم» فى فئة التقديم التليفزيونى، وتم التعاقد مع مذيعين جدد لتغطية البرامج الجديدة، ليتجاوز إجمالى إعلامييها ٣٥ مذيعًا ومذيعة.

«إكسترا Live» تغطيات مباشرة للفعاليات

أطلقت الشركة قناة «إكسترا Live» بالتزامن مع إطلاق «القاهرة الإخبارية»، وتتميز بتقديم تغطية مباشرة لكل الفعاليات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، خاصة الفعاليات التى تستضيفها مصر.

وانطلقت القناة مع أكبر فعالية نظمتها مؤخرًا، وهى قمة المناخ ٢٧ COP، فى نوفمبر ٢٠٢٢، ومن المستهدف أن تشهد تكثيفًا للتغطية الحية لمختلف الفعاليات المحلية والدولية خلال ٢٠٢٣.

الوثائقيات وحدة أفلام تقدم أعمالًا مميزة لتعزيز الوعى.. واستعدادات لإطلاق قناة شاملة

اهتمت الشركة بالمحتوى الوثائقى، وكانت البداية من خلال إطلاق وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، الذى عرض مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة.

وفى يناير ٢٠٢٠، عرضت وحدة الأفلام الوثائقية الجزء الأول من الفيلم الوثائقى عن الإخوانى سيد قطب، وتوالت بعدها الأعمال مثل «صوت العرب» و«عالم نجيب محفوظ» و«العدوان الثلاثى»، التى حققت نجاحات كبيرة، وغيرها من الأعمال التى ركزت على تفنيد الأكاذيب ومواجهة الشائعات.

وفى سبتمبر الماضى أعلنت وحدة الأفلام الوثائقية، بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام فى مختلف الجامعات، انطلاقًا من إيمان الوحدة بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد، هى مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقى فى مصر.

وعرض قطاع أخبار «المتحدة»، مؤخرًا، عددًا من الأفلام الوثائقية عبر قناتى «إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية»، ومنها فيلم «شابيلا»، وهو فيلم وثائقى يعطى جرس إنذار حقيقيًا عما يحدث فى الصومال، تحت إشراف عام أحمد الطاهرى، وكتابة وإخراج محمد سعيد محفوظ، وإنتاج «ميديا توبيا».

وأعلنت الشركة، قبل أسابيع، عن إطلاق قناة «الوثائقية» وتعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسًا للقناة الجديدة، إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وطرحت القناة الجديدة «لوجو» مميزًا لها، وتستعد حاليًا للإطلاق الرسمى، حيث انتهت من تصوير عدد كبير من الأفلام لتعرض مع الانطلاق الرسمى لها.