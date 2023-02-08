أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى: خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاهتمام بمحتوى الطفل على رأس أولوياتها، وقررت تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال لتعاليم الدين الصحيح، وقيم التسامح والمحبة، وأدخلت على خريطة برامجها، اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٢، مجموعة من برامج الأطفال الهادفة الجديدة، بالإضافة إلى إنتاج عدد من الأعمال الفنية مثل يحيى وكنوز، كما تبنت مشروعًا لتقديم محتوى متخصص للأطفال يغطى كل اهتماماتهم.

وتستعد «المتحدة» لإطلاق أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل وهى شركة «نبتة»، وذلك من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، والتعاون مع كل شركات إنتاج محتوى الأطفال المحلية، وستبدأ شركة «نبتة» بـ٧ أعمال كبرى، والتى ستشمل البرامج ومسلسلات الكارتون والعرائس المتحركة وأيضًا المسابقات.

«مغامرات يحيى وكنوز»

مسلسل كارتون ثلاثى الأبعاد ٣D Animation يحكى قصة الحضارة المصرية القديمة، وحقق موسمه الأول نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى ٢٠٢٢، ونجح فى جذب شريحة كبيرة من الأطفال وكبار السن أيضًا، وشارك بالأداء الصوتى فى المسلسل عدد من النجوم والمشاهير ومنهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وياسر جلال وأحمد العوضى، ومن المزمع إنتاج موسم جديد خلال شهر رمضان المقبل.. والمسلسل يتضمن ترجمة للغة الإشارة للأطفال ذوى الهمم.

«كان يا ما كان»

فى إطار احتفالات نصر أكتوبر ١٩٧٣، أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأطفال الشعب المصرى أغنية «كان يا ما كان»، وهى أول أغنية وطنية موجهة للأطفال باستخدام تقنية الكارتون ثلاثى الأبعاد. والأغنية من بطولة شخصيات يحيى وكنوز، ومن غناء نيفين محمود.

«رحلة سعيدة»

هو برنامج معنى بالدرجة الأولى بمخاطبة الطفل، ولا يغفل فى الوقت نفسه مخاطبة الأب والأم من خلال تعريفهما بطباع وعادات وقدرات أولادهما، وذلك لمنح الأطفال الثقة فى أنفسهم وزيادة قوة ارتباطهم الوجدانى بالأبوين ومعرفة قيمة الأسرة. يتنوع فريق تقديم برنامج رحلة سعيدة وفقًا لتنوع فقراته المختلفة ويضم: كاتبة أدب الطفل سماح أبوبكر عزت، والمذيعة الاستعراضية زهرة رامى، وشخصيتى دُمى يحيى وكنوز، والطفلة كندة.

«أطفال الحياة»

البرنامج من تقديم سلمى صباحى، وهو برنامج أسبوعى على شاشة قناة الحياة بالتعاون مع عدد من العرائس المتحركة، البرنامج تعليمى ترفيهى يعتمد على تبسيط المعلومات العامة للأطفال واكتشاف مواهبهم، ويضم عددًا من الفقرات المتميزة الأخرى منها «اتكلم عربى» لتعزيز انتماء الأطفال بلغتهم العربية.

«٤ شارع شريف»

فقرة أسبوعية يقدمها شريف مدكور فى برنامجه «٤ شارع شريف» على شاشة قناة الحياة، يستضيف خلالها عددًا من الأطفال المتميزين والمتفوقين فى مجالات مختلفة.

«أطفال ٨ الصبح»

فقرة أسبوعية فى برنامج «٨ الصبح» على قناة دى إم سى تُعرض أسبوعيًا، من تقديم داليا أشرف، وتستضيف الفقرة فى كل أسبوع عددًا من الأطفال الموهوبين وأبناء الشهداء ومجموعة من الطلاب المتفوقين فى المدارس. كما تستضيف الفقرة أطفال «قادرون باختلاف» من ذوى القدرات الخاصة، وتتم مناقشتهم فى قضايا وموضوعات مختلفة، كما يتم استعراض مواهبهم وإنجازاتهم على الشاشة.