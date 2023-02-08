برامج لاكتشاف المواهب من كل ربوع مصر

تتنوع برامج «المتحدة» بين «التوك شو» وبرامج المرأة، والبرامج الثقافية، والمحتوى الاجتماعى، والبرامج التنموية والدينية والترفيهية، والبرامج الرياضية.

لكنها أعطت مساحة كبيرة لبرامج اكتشاف المواهب، بهدف خلق أجيال لديها حس ريادى وفنى راقٍ، مقدمة برامج لاكتشاف المواهب فى الغناء والتقديم التليفزيونى والتمثيل، وكذلك برامج لاكتشاف المواهب فى المجال الرياضى، فضلًا عن دعم رواد الأعمال فى المجالات المختلفة، ومن بين هذه البرامج «الدوم»، و«كابيتانو مصر»، و«شارك تانك مصر»، وغيرها.

«الدوم»اكتشاف المتميزين فى الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى

أطلقت «المتحدة» برنامج «الدوم» فى فبراير ٢٠٢٢، ليكون أكبر برنامج مصرى لاكتشاف المواهب فى مجالات الإبداع المختلفة، مثل الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى.

واعتمد البرنامج على التجول فى مختلف محافظات الجمهورية، لاكتشاف ودعم المواهب المصرية، ويجرى حاليًا عرض الموسم الثانى منه، الذى استحدث ضمن فئات المسابقة موهبتى «العزف» و«الفن التشكيلى».

وتمت الاستعانة بالمواهب الفائزة فى الموسم السابق فى مختلف قطاعات المحتوى الإعلامى بالشركة المتحدة، ومنهم من تمت الاستعانة بهم كمذيعين بالقطاع الإخبارى مثل مريم حسن التى تمت الاستعانة بها أيضًا فى تقديم أحد المؤتمرات الرئاسية، وحظيت بإشادة رئيس الجمهورية.

كما تمت الاستعانة بالموهبتين يارا مجدى وياسمين العقاد فى قناة إكسترا نيوز، ومنحت الشركة الفرصة لعدة مواهب تمثيلية تميزت فى المسابقة، مثل سعد سمير وماريا أسامة، للمشاركة فى أعمال مثل «إيجار قديم»، و«الأصلى»، و«بينا ميعاد».

وتم إنتاج أغنيات متميزة للفائزين فى مسابقة الغناء، ومن بينهم المطربان أسامة عطية وأسماء، كما تمت الاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة من المطربين الشباب لتقديم فقرات فنية فى المؤتمرات الرئاسية، الذين لاقوا ترحيبًا حارًا من الحضور.

وشهد الموسم الثانى من البرنامج نجاحًا كبيرًا ودعمًا من نجوم وصناع الفن، الذى يقدم مواهب متعددة تتبنى إحياء التراث المصرى.

«مصر تستطيع» يعرض تجارب «العقول المهاجرة»

يعتبر برنامج «مصر تستطيع» من أقوى البرامج التى تدعم العقول المصرية النابغة بالداخل والخارج، وبدأ عرضه على شاشة «دى إم سى»، قبل نحو ٥ سنوات، تقديم الإعلامى أحمد فايق، ويهتم بعرض تجارب العلماء والخبراء المصريين، وأى كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم بما يعود بالنفع على الوطن.

كما يتبنى دعم الكفاءات التى تحتاج للمساندة والدعم، والبرنامج قدم عددًا من الحلقات فى الكثير من الكيانات العلمية العالمية التى يعمل بها عدد من المصريين.

«كابيتانو مصر»البحث عن «النوابغ» باختبارات دقيقة

أطلقت الشركة برنامج «كابيتانو مصر» نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، لاكتشاف المواهب الكروية، مستهدفًا شريحة الأطفال والناشئين النابغين فى رياضة كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واختبر البرنامج، حتى الآن ٥٠ ألف موهبة ابتداء من سن ١٤ سنة فى معظم المحافظات، ويعتمد على التجول بمراكز الشباب بجميع المحافظات، للتعرف على المواهب ومنحهم الفرصة لتطوير إمكاناتهم ورعايتهم، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالكرة المصرية وزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين فى الخارج.

ويقام البرنامج تحت إشراف ورعاية شركتى «استادات» و«بريزنتيشن»، وهما من شركات الشركة المتحدة، ويتبنى البرنامج أحدث الأساليب العلمية فى تدريب الناشين، ويستعين بعدد من الخبراء النفسيين وخبراء التغذية ومعدات وأدوات تدريب عالمية، لتحليل الأداء ومساعدة الناشئين.

كما يعتمد البرنامج، أيضًا، على استضافة عدد من نجوم الكرة لتحميس الناشئين، ما جعله يلقى قبولًا هائلًا فى الشارع المصرى، نظرًا لدقة الاختيارات والابتعاد عن المجاملات فى اختبار المشاركين.

«شارك تانك مصر»دعم استثمارات رواد الأعمال والمبدعين

أطلقت الشركة، فى منتصف يناير الماضى، برنامج «شارك تانك مصر»، وهو النسخة المصرية من البرنامج العالمى «Shark Tank»، لاكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، واعتبر من أهم البرامج التى تدفع الشباب للعمل والإنتاج.

وتعد فكرة البرنامج جديدة على المجتمع المصرى، وتهدف لاكتشاف العقول وأصحاب الأفكار الاستثمارية الباحثين عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم، عبر تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

ويستهدف البرنامج دعم شباب رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعرض الموسم الأول منه حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT، وخلال الحلقات الأولى من الموسم، دعمت لجنة التحكيم عددًا كبيرًا من الشباب بمبالغ ضخمة لتعزيز استثماراتهم.

برنامج لاكتشاف المواهب العلمية

تستعد الشركة المتحدة لتقديم برنامج لاكتشاف المواهب والمهارات العملية، ومن المتوقع أن يكون نقلة كبيرة فى عالم البرامج التنموية.