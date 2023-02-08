الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان يقر بوجود «ثغرات» فى الاستجابة للزلزال الى ضرب تركيا وسوريا

اردوغان
اردوغان

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بوجود "ثغرات" في الاستجابة للزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا.  

وقال الرئيس التركي الذي زار محافظة هاتاي (جنوب) الأكثر تضرّراً والواقعة على الحدود السورية "بالطبع هناك ثغرات، من المستحيل الاستعداد لكارثة كهذه".

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص في تركيا و2662 شخص في سوريا.

وأكد الرئيس التركي أنه تمّ نشر 21 ألف عامل إغاثة في محافظة هاتاي وحدها.

من ناحية أخرى، شهدت عدة مدن وبلدات في شمال غربي سوريا إقامة مقابر جماعية لدفن جثث ضحايا الزلزال، وسط استمرار تزايد أعداد الوفيات.


ونشر “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء، صورًا لمقابر جماعية في بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي.

فيما سجلت احصائية حديثة، الأربعاء، حصيلة جديدة للضحايا اليمنيين الذين تأثروا بفعل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأوضحت الإحصائية أنه تم تسجيل وفاة 6 يمنيين جراء الزلزال وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة.

أردوغان الحدود السورية الزلزال ضحايا الزلزال الدفاع المدنى السورى

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