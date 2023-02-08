الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناعة الوجدان وتحقيق العدالة الثقافية بـ«المسرح المدرسى» و«سينما الشعب»

المسرح
المسرح

فى إطار دورها فى تنمية الوعى والفكر لدى المواطنين، تعاونت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الثقافة لدعم وصول أنشطة الوزارة فى العروض الفنية والموسيقية والسينما والمسرح إلى أكبر عدد ممكن من المصريين داخل مصر وخارجها.

وتجلى ذلك عبر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى ذلك المجال، منها ما تم توقيعه فى شهر يوليو ٢٠٢٢؛ بين الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، و«المتحدة»، لتقديم عروض الوزارة المختلفة عبر منصات الشركة، فضلًا عن عرض الحفلات والفعاليات التى تنظمها، بالإضافة إلى أنشطتها فى المحافظات.

كما ظهر ذلك البروتوكول الذى تم توقيعه فى سبتمبر ٢٠٢٢، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة الحالية، بين الهيئة العامة لقصور الثقافة و«المتحدة»، واتفق فيه الطرفان على تطوير مشروع «سينما الشعب» خلال الفترة المقبلة، وتنويع محتواه، وزيادة دور العرض التابعة له فى المحافظات، وعرض أفلام «المتحدة» فى قصور الثقافة بالمحافظات، بمقابل مادى بسيط. ووفقًا للبروتوكول، تتولى «المتحدة» مسئولية المحتوى الفنى المعروض من خلال مشروع «سينما الشعب»، وأعمال الدعاية والإعلان والتسويق، بالتنسيق مع الهيئة، فيما تتولى الهيئة تشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانات المتاحة فى هذا الشأن.

ويتضمن التعاون بين «المتحدة» ووزارة الثقافة تولى منصات الشركة العرض التليفزيونى لمسرحيات الدولة، والحفلات والفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى أنشطة الوزارة فى المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار دور الوزارة والشركة لدعم الفن الراقى، وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب. 

ووفقًا للبروتوكول، الذى بدأ تنفيذه بنجاح، استعانت «المتحدة» فى أعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، كما نفذت حملات دعائية للأعمال المختلفة عبر الوسائل التى تملكها.

وبالإضافة إلى ما سبق، يشمل التعاون التنسيق بين الجانبين ووزارة التربية والتعليم فى مشروع «مسرحة المناهج»، لتقديم المناهج الدراسية فى قالب شيق يبسط المعلومة للطلاب ويدعم قدراتهم على التحصيل الدراسى، مع نشر الفنون المختلفة فى المدارس ودعم المواهب وتنميتها فى مختلف المجالات، عبر مبادرة إحياء المسرح المدرسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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