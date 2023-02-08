بتكلفة 6 ملايين جنيه.. رصف طريق سوادة ـ زاوية سلطان بالمنيا

استكمالا لأعمال التطوير والبناء الذي تنتهجه الدولة خلال السنين الأخيرة، شهدت بعض المراكز بمحافظة المنيا، أعمال تنفيذية تهدف لرفع المستوي الخدمي بالشارع المنيوي.

وقال محمد بكر، مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمنيا، إن قطاع الرصف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من المحافظ، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية في مراكز بني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وملوي كما يجري تنفيذ أعمال ضمن المشروعات المركزية بمراكز المنيا وملوي وسمالوط، منها أعمال رصف طريق سوادة الزاوية، وكذلك طريق "بني صامت - الشيخ فضل" بمركز بني مزار وبطول 10 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال رصف الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة المنيا، والتي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية الطرق، حيث تابع المحافظ أعمال رصف طريق سوادة - زاوية سلطان بمنطقة شرق النيل، بطول 3 كم وبتكلفة تقدر بـ6 ملايين جنيه، والمدرج ضمن المشروعات المركزية، كما تابع أعمال الرصف بتقاطعات شارع عدنان المالكي مع شارع رمسيس، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور د.محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق والكباري، ومحمد بكر، مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وقد شدد المحافظ على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، كما التقى خلال تفقده للأعمال بعدد من المواطنين، وناشدهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وما تحقق من إنجازات في كافة القطاعات، مؤكدا ضرورة تلاشي العوائق التي تقف أمام تنفيذ أعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ مطبات صناعية على الطريق، خاصة بالمناطق التي يوجد بها مدارس وكذلك علامات إرشادية لتهدئة السرعة .