الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها السفينة (KRISTINA-B) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 مترًا، وعرضها 30 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 41000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 202 طن حديد، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25601 طن تشمل: 7239 طن قمح، 1400 طن ابلاكاش،1041 طن حديد، 1498 طن خشب زان، و14423 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 6 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 505 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42654 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100038 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3909 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4177 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات حاويات وبضائع محافظة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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