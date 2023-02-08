الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان: وصلتنا مساعدات من نحو 60 دولة للمساهمة فى الإغاثة

اردوغان
اردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وصلتنا مساعدات من نحو 60 دولة للمساهمة في الإغاثة، مضيفًا الى أن فرق الإنقاذ من 18 دولة تعمل في ولاية هطاي. 

كما أوضح أردوغان، وفق قناة العربية الاخبارية، أن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 9057 وإصابة نحو 53000، وأكثر من 12,000 قتيل في زلزال سوريا وتركيا حتى الآن، لافتًا الى أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 9057. 

الحكومة تواجه مشاكل كبيرة 

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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تواجه مشاكل كبيرة في تأمين بعض المحروقات ومصادر الطاقة للمناطق المتضررة.  

وطالب خلال كلمته أثناء تفقد ولاية كهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 10 ولايات أخرى، الشعب التركي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والاستفزازية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة تركز الآن على عمليات البحث والإنقاذ وعلى الجميع التضامن في هذا الإطار، كما أن هناك بعض الاستعدادات لتشخيص وحصر الأضرار في تلك المدن. وأشار إلى أن الحكومة ستقدم الدعم للأسر المتضررة من هذا الزلازل، وسيتم تخصيص ما يقرب من 10 آلاف ليرة تركية لتأمين احتياجاتهم الأولية الآن، معلقًا: سنسهل هذه المرحلة عليهم قدر المستطاع.

ولاية كهرمان 

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العراق: زلزال تركيا وسوريا لن يؤثر على الممرات الجوية في البلاد

تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ قليل، ولاية كهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 10 ولايات أخرى.

وقال إن جميع المواطنين شعروا بالزلزال الذي ضرب ولاية "كهرمان مرعش"؛ في اللحظات الأولى وانتشر بعد ذلك في 10 ولايات أخرى مع هزاته الارتدادية، معلنًا عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8.574 وإصابة 49.133، وعدد المباني المنهارة أكثر من 6.400 مبني.

ونوه بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها، حيث إنها تتواجد في جميع المدن المتضررة من هذا الزلزال، كما تعمل على التنسيق والبحث مع البلديات المحلية وفرق الإنقاذ والقوات الأخرى في كل مدينة.


 

أردوغان تركيا سوريا مساعدات ولاية هطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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