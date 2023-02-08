الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: 20 ألف كرتونة سلع غذائية لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان

سلع غذائية لمحدودي
سلع غذائية لمحدودي الدخل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيجري توزيع 20 ألف كرتونة سلع غذائية للعاملين بالديوان العام والأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على ٢٥ كيلو من مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع  السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجًا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه وجه بتحديث أعمال الحصر للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
سلع غذائية لمحدودي الدخل
IMG-20230208-WA0279
IMG-20230208-WA0279
IMG-20230208-WA0275
IMG-20230208-WA0275
إقتراب شهر رمضان الأسر الأكثر استعدادات استقبال شهر رمضان الديوان العام الأسر الأكثر احتياجا

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محافظ بورسعيد: 20 ألف كرتونة سلع غذائية لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان

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