معهد المشورة الأرثوذكسي يطلق دورة «اليقظة العقلية» مطلع مارس

يطلق معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي، التابع لإيبارشية المعادي وتوابعها تحت رعاية الانبا دانيال مطران الإيبارشية دورة جديدة للشباب القبطي بعنوان “اليقظة العقلية”، وذلك ابتداءً من مطلع مارس المقبل.

تهدف ورشة يقظة العقل إلى تعليم مهارات وتدريبات عملية لحياة افضل من بينها مهارات اليقظة العملية ،والوعي بالحياة العملية ، والاستمتاع باللحظات دون أن تعيش حياة مضطربة .

كما تركز الدورة على تعليم ، افكار جديدة تحافظ بها علي حيوية عقلك والتركيز الذهني وامتلاك القوة العقلية، بالإضافة إلى مهاران تنظيم المشاعر والتحكم فيها وإدارتها بطرق مختلفة ،و مهارات التعامل والتفاعل مع الآخرين للوصول إلي علاقات صحية آمنة لنحافظ علي العلاقات الإنسانية الثمينة في حياتنا ناجحة وفعالة.

كما تهدف الدورة على تعليم التغلب علي ضغوط الحياة وتدريبات فعالة وعملية للتخلص من هذه الضغوط.

وفي نهاية الدورة ، يتم تدريب الشباب الأقباط على تعلم مهارات وتدريبات عملية لأجل حياة افضل ، وذلك في إطار أهداف معاهد المشورة الكنسية لتطور مهارات الشباب .

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية، أمس الأول، صوم نينوى المعروف بـ«صوم يونان»، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي بفصح يونان، والذي يحل في 9 فبراير 2023.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس. خلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.