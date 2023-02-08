«الإحصاء»: 11.7 مليار دولار واردات مصر من السلع الغذائية خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الغذائية بلغت 11.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 11.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 0.7%.

جاءت واردات زيت نخيل في المرتبة الأولى بين واردات مصر من السلع الغذائية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار بنسبة 11.3%، يليها واردات قطع لحم من فصيلة الأبقار مجمدة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 923.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 187.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 20.3%.

وسجلت واردات زيوت بذور عباد الشمس ارتفاعًا إلى حدود 263.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 251.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 12 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4.8%، كما ارتفعت واردات تونة محضرة أو محفوظة بالكامل إلى حدود 240.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهريّ يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 208.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 32 مليون دولار بنسبة 15.4%.

وارتفعت واردات مصر من جمبرى إلى حدود 149.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 147.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 1.3%، كذلك ارتفعت واردات أكباد صالحة للأكل إلى حدود 184 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 165.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 18.5 مليون دولار بنسبة 11.2%.