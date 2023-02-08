الزبدة بـ 85 والزيت بـ 37.. معارض «أهلا رمضان» توفر السلع بأسعار مخفضة

حرصت معارض “أهلا رمضان” ومنافذ البيع السلعية التابعة لمحافظة الجيزة، على توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وإنقاذهم من الجشع وغلاء التجار، وتقديمها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق، حرصا من الدولة المصرية على تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.

فقد وفرت معارض أهلا رمضان ومنافذ البيع كافة أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فقد وفرت جميع أنواع زجاجات الزيت والتي يتراوح سعرها ما بين ٣٧ و ٤٠ و٤٥ و٥٠ و٥٥ جنيها بمختلف أنواعها وبكميات مختلفة.

كما دعمت المعارض ومنافذ أسعار الزبدة والتي قدمتها بـ٨٥ جنيها لكل اثنين كيلو، بالإضافة إلى عبوات الشاي التي لم يتجاوز سعرها الـ١٤ جنيها، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين ودفعهم على الإقبال بشكل كبير على المعارض ومنافذ البيع.

وشهدت معارض ومنافذ بيع السلع والخضار والفواكه بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة، والتي تواجدت أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الإسكان القديم، منذ أن فتحت أبوابها على مدار الأيام القليلة الماضية.

وكان قد أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلا رمضان (المواطن أولا)، على مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع.

وشمل التقرير مجموعة من الصور والفيديوهات توضح حركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان، كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات حيث أوضح التقرير أن سعر كيلو الأرز تراوح بين 14 و18 جنيها، كيلو السكر تراوح بين 14 و16 جنيها، مكرونة وزن كيلو تراوح بين 14 و16، كيلو الدقيق 15 جنيها، دجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و90 جنيها، كيلو لحم بلدي تراوح بين 140 و190 جنيها.

وأكد العربي أن كافة الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية على الساحة العالمية.

وأضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كافة السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع المتطلبات النوعية والجغرافية لكل منفذ.

وأشار العربي إلى التزام كافة التجار المسجلين بالغرف التجارية بقرار الإعلان عن أسعار السلع بشفافية ووضوح أمام المستهلكين.