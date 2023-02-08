تقارير: تأكد غياب كورتوا عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، من المشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وتخلف كورتوا عن السفر مع ريال مدريد للرباط، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لكن تم إدراجه في قائمة الفريق الخاصة بالبطولة، على آمل مشاركته في المباراة الثانية للفريق في البطولة.

وتعرض كورتوا للإصابة أثناء الإحماء قبل مباراة فريقه السابقة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ليتم استبداله بـ أندريه لونين.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فأنه تأكد غياب كورتوا عن كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد قرر عدم المخاطرة بـ كورتوا وإراحته في ظل معاناته من الإصابة، ليحل محله لوكاس كانيزاريس في قائمة الفريق المُشاركة في كأس العالم للأندية.

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مولاي الأمير عبدالله بالمغرب، ويدير اللقاء طاقم تحكيم أوروجوياني بقيادة أندريس ماتونتي ويعاونه مواطنه نيكولاس تاران مساعد أول ومارتن سوبي مساعد ثان، والهندوراسي إيفان بارتون حكم رابع.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين المارد الأحمر والفريق الملكي بعد مواجهة أولى ودية في 2001، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، ويلعب الفريق الأحمر في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي شارك في آخر نسختين من البطولة، وحقق الميدالية البرونزية مرتين على التوالي آخرها العام الماضي، بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وبدأ الأهلي رحلته مع بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق انتصار كبير على أوكلاند سيتي في المواجهة الافتتاحية بثلاثية نظيفة، ثم خطف الفوز القاتل على سياتل في الدقائق الأخيرة بهدف أفشة، ورغم صعوبة الفوارق الفنية والإمكانات بين الأهلي وريال مدريد، إلا أن الجماهير تتمسك بأمل الصعود للمباراة النهائية لمواجهة الهلال السعودي، الذى حقق فوزًا مستحقًا على فلامنجو البرازيلى، وصعد لأول مرة للمباراة النهائية.

وتأمل جماهير الأهلي في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد بطل أوروبا من أجل حسم التأهل إلى نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في الكرة المصرية وتكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي.