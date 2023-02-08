كومان: برشلونة عاد قويًا مع تشافي.. وميسي توقع تألق بيدري

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا ومدرب برشلونة السابق، عن أداء الفريق الكتالوني في الموسم الحالي 2022-2023، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ويُقدم فريق برشلونة أداءً قويًا في الموسم الجاري 2022-2023، حيث توّج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد، كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

كومان يُشيد بأداء برشلونة مع تشافي في الموسم الحالي 2022-2023

ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، تصريحات كومان، قائلًا: "برشلونة يقدم أداءً رائعًا، لقد شاهدت مباراتهم أمام ريال مدريد، لقد لعبوا بطريقة جيدة للغاية واستحقوا الفوز".

وأضاف: "تشافي يمتلك لاعبين مميزين، لذلك تصبح الأمور أسهل قليلًا، الوضع يعتمد على قدرات اللاعبين".

وتابع: "خلال فترتي مع برشلونة كان الوضع مختلفَا، ولكنني سعيد للغاية من أجل الفريق وتشافي واللاعبين".

وبسؤاله عن مواطنه فرينكي دي يونج، قال كومان: "إنه لاعب رائع، ولا أعتقد أنه سيرحل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، بل يستحق المشاركة بشكل أكبر في المباريات".

كومان: ليونيل ميسي توقع تألق بيدري وساعده في تدريبات برشلونة

كما أشاد بقدرات بيدري، قائلًا: "ليونيل ميسي كان لاعبًا متواضعًا وذكيًا للغاية، لقد لاحظ إمكانيات بيدري في التدريبات بشكل سريع، وتنبأ له بمستقبل كبير".

وأكد: "ميسي كان يرغب دائمًا في مساعدة بيدري، على عكس بعض اللاعبين الآخرين".

وعن علاقته مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد إقالته من منصبه، اكتفى كومان بإجابة مقتضبة، قائلًا: "لا أعتقد أنني سأذهب إلى كامب نو في الوقت الحالي، بعد كل ما حدث مع رئيس النادي".

يذكر أن رونالد كومان قد رحل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة في أكتوبر 2021؛ بسبب تراجع نتائج الفريق الكتالوني، ليحل محله تشافي هيرنانديز.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة.