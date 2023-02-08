«أمناء 6 أكتوبر» يعلن تفاصيل استعداداته لافتتاح معرض أهلًا رمضان

أعلن محمود برعى، رئيس مجلس الأمناء بمدينة السادس من أكتوبر، عن قرب الانتهاء من تجهيزات افتتاح معرض “أهلا رمضان” بالتعاون مع جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

وأكد “برعى”في تصريحات له، أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الإستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار “برعي” إلى أن معرض “أهلا رمضان” يفتح أبوابه أمام المواطنين لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية تشارك في تنظيم معرض “أهلا رمضان” بمشاركة أغلب شركات ومصانع المدينة في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية للتكاتف من أجل مصلحة المواطنين ومحدودى الدخل.

وأوضح “شعبان” أن جمعية المستثمرين ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح المعرض هذا العام.

من جانبه، قال صابر الصباحي سرور، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ووكيل مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة، إنه يشارك في افتتاح المعرض كل من وزير التموين ومحافظ الجيزة.