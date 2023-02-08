مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ملاكي ومقطورة قصب سكر بأسوان

لفظ شخص ونجله أنفاسه الأخيرة إثر وقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي بطريق البصالي بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي بطريق البصالي التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شخصين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين أن المتوفين هم: صلاح فتح الله أحمد، عمره 54 عامًا، وزياد صلاح فتح الله، عمره 26 سنة، وتم إيداع الجثامين بمشرحة كوم أمبو المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.