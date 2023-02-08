مكافآت الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى مونديال الأندية «إنفوجراف»

رصدت إدارة كل من نادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني، مكافأة مالية للاعبيها لتحقيق الفوز في مباراة اليوم التي تجمع الفريقين في تمام التاسعة مساءً، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المُقامة بالمغرب.

ويصعد الفائز من مواجهة الأهلي وريال مدريد، لمواجهة الهلال السعودي الذي تأهل النهائي على حساب فلامنجو البرازيلي.

ويضمن الفائز في مباراة الأهلي وريال مدريد الفوز بجائزة المركز الثاني، مؤقتًا لحين التعرف على البطل.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي مكافآت الأهلي وريال مدريد في مباراة اليوم.