الرئيس التركى يعلن ارتفاع قتلى الزلزال لـ8574

تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ قليل، ولاية كهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 10 ولايات أخرى.

وقال إن جميع المواطنين شعروا بالزلزال الذي ضرب ولاية "كهرمان مرعش"؛ في اللحظات الأولى وانتشر بعد ذلك في 10 ولايات أخرى مع هزاته الارتدادية، معلنًا عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8.574 وإصابة 49.133، وعدد المباني المنهارة أكثر من 6.400 مبني.

ونوه بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها، حيث إنها تتواجد في جميع المدن المتضررة من هذا الزلزال، كما تعمل على التنسيق والبحث مع البلديات المحلية وفرق الإنقاذ والقوات الأخرى في كل مدينة.