ضبط 1682 قضية متنوعة في حملات تموينية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1682 قضية تموينية متنوعة من بين القضايا المضبوطة 13 قضية بيع أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2,370 طن أرز أبيض، وضبط 37 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 89,554 طن أرز شعير.

وتم ضبط قضيتين بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 283,375 طن أعلاف داجنة، 10 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهول المصدر، غير صالحة للاستخدام ، بمضبوطات بلغت 185,400 طن أعلاف حيوانية وداجنة ، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 18,200 طن "زيت طعام، زبدة".

وضبط قضية فى مجال حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت 30 طن أسمنت، وضبط قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 5 طن أسمنت ، ضبط 731 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 10,500 طن دقيق أبيض، 1,900 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 195 كيلو جرام دواجن حية، 492 عبوة سجائر.

وضبط 499 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 11 قضية دقيق بلدى مدعم ، قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية ، 158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 124 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 205 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 3,850 طن دقيق بلدى مدعم ، 11,400 طن دقيق بلدى مدعم، 92 بطاقة تموينية ذكية.

وضبط 29 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 6,640 طن سكر تموينى، 120 عبوة زيت طعام تموينى، 226920 لتر مواد بترولية، 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة، بحجم مضبوطات بلغت إجمالى 144,609 طن.

وأبرزها 3,850 طن دقيق بلدى مدعم، 11,400 طن دقيق بلدى مدعم ، 10,500 طن دقيق أبيض ، 2,370 طن أرز أبيض، 89,554 طن أرز شعير، 20,295 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 6,640 طن سكر تموينى، 120 عبوة زيت طعام تموينى، 492 عبوة سجائر ، 226920 لتر مواد بترولية ، 92 بطاقة تموينية ذكية ، 468,775 طن أعلاف حيوانية وداجنة، 4,250 طن أسمدة زراعية مدعمة، 35 طن أسمنت.