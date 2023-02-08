الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس القابضة للمياه بسوهاج يؤكد ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل وتأمين بيئة العمل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

اختتم الدكتور المهندس أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، زيارته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية وتأمين بيئة العمل والسعى لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على الشهادة العالمية فى الإدارة الفنية المستدامة TSM والتوسع فى مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الأداء. 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تفقد محطة رفع صرف صحى رقم 5 الرئيسية بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 16500 متر مكعب لكل يوم وورشة السيارات المركزية والتى يتم بها إجراء أعمال الصيانة والعمرة للسيارات والمعدات المختلفة للشركة وكذلك تم تفقد محطة مياه المنشاة السطحية المرشحة الحاصلة على الشهادة العالمية TSM والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم وتغذى مدينة المنشاة وقراها.

كما تفقد نائب رئيس القابضة لمياه الشرب مركز خدمة العملاء بمركز جرجا للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر كما تفقد محطة مياه المحاسنة الارتوازى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية وتغذى قرية المحاسنة ونجوعها كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحى جرجا الحاصلة على الشهادة العالمية TSM والتى تبلغ طاقتها التصميمية 65 ألف متر مكعب يوم وتخدم مدينة جرجا وقراها.

كما تفقد الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وبحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد المعمل المركزى لمياه الشرب والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 ويضم معمل العضوية ومعمل الغير عضوية والذى يتم به تحليل عينات مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه.

كما اطلع نائب رئيس القابضة للمياه على أعمال فريق ترشيد الطاقة ونتائج أعمال المراجعة الهيدروليكية والكهربائية بمحطة مياه نيدة السطحية والتى تساهم فى تحقيق زيادة الانتاجية وتقليل القدرة الكهربائية المستهلكة وتحقيق وفرة مالية كما تم تفقد ورش الخدمات والتى تضم ورشة صيانة وإصلاح  المحابس وورشة إصلاح المحركات وورشة إصلاح الطلمبات والتى تم انشائها لتلبية كافة متطلبات الشركة ولتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات.

TSM الإدارة الفنية المستدامة الإكتفاء الذاتي الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة التشغيل القياسى الخدمات للمواطنين السطحية الشهادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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