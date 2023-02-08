اليوم.. انطلاق مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، وتقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، يالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وكشفت إدارة المهرجان برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا ‏للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

ويستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، ‏وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق ‏المسرحية المستقلة والهواة، وفرق مراكز الشباب، والمعاهد والجامعات على تطوير ‏مستواها الإبداعي، من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال ‏مميزة.‏

كما يهدف المهرجان إلى محاربة العنف بالقوى الناعمة، وذلك من خلال إقامة فعاليات ‏ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان.

مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام.

ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان.

فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏

جدير بالذكر أن الفنان أحمد وفيق، خريج كلية التجارة جامعة المنصورة، وفيها ‏اشترك بفرقة المسرح، وكان يصمم الديكورات ويخرج المسرحيات ويمثل فيها، ‏كما حصل على جائزة مستوى الجامعات، وعمل في مسرحيات "بالعربي ‏الفصيح"، "بكره"، "دستور يا سيادنا"، "حوده كرامه"، وكانت بدايته المسرحية مع ‏الفنان محمد صبحي.

واختاره الفنان جلال الشرقاوي للمشاركة في إحدى ‏مسرحياته، وبعدها شاهده المخرج يوسف شاهين في إحدى المسرحيات التي شارك ‏فيها، ورشّحه لبطولة فيلم "الآخر" عام 1999 ثم فيلم "سكوت هنصور"، لينطلق ‏منها إلى عالم احتراف الفن بالمسرح والسينما والدراما.‏