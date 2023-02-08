الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. انطلاق مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

احمد وفيق
احمد وفيق

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، وتقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، يالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وكشفت إدارة المهرجان برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا ‏للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

ويستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، ‏وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق ‏المسرحية المستقلة والهواة، وفرق مراكز الشباب، والمعاهد والجامعات على تطوير ‏مستواها الإبداعي، من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال ‏مميزة.‏

كما يهدف المهرجان إلى محاربة العنف بالقوى الناعمة، وذلك من خلال إقامة فعاليات ‏ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان.

مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام.

ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان.

فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏

جدير بالذكر أن الفنان أحمد وفيق، خريج كلية التجارة جامعة المنصورة، وفيها ‏اشترك بفرقة المسرح، وكان يصمم الديكورات ويخرج المسرحيات ويمثل فيها، ‏كما حصل على جائزة مستوى الجامعات، وعمل في مسرحيات "بالعربي ‏الفصيح"، "بكره"، "دستور يا سيادنا"، "حوده كرامه"، وكانت بدايته المسرحية مع ‏الفنان محمد صبحي.

واختاره الفنان جلال الشرقاوي للمشاركة في إحدى ‏مسرحياته، وبعدها شاهده المخرج يوسف شاهين في إحدى المسرحيات التي شارك ‏فيها، ورشّحه لبطولة فيلم "الآخر" عام 1999 ثم فيلم "سكوت هنصور"، لينطلق ‏منها إلى عالم احتراف الفن بالمسرح والسينما والدراما.‏

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