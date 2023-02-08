«ملوك عالميون».. الصحف الإسبانية تبرز مواجهة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على المواجهة المرتقبة بين ناديي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على استاد "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله" في المغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الصحف الإسبانية تتحدث عن مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» التي عنونت «ريال مدريد للسيطرة على العالم مرة أخرى»، مُضيفة: "ريال مدريد يستعد لمواجهة الأهلي المصري"، حيث صممت الصحيفة للمرة الأولى غلافها بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن فريق ريال مدريد يُعد الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية، برصيد أربعة ألقاب، أعوام (2014، 2016، 2017 و2018).

وتابعت الصحيفة: "الهلال يحقق المفاجأة بالفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2-3)، وينتظر خصمه في نهائي كأس العالم للأندية".

صحيفة «ماركا»

وتصدر محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، غلاف صحيفة «آس»، تحت عنوان «ملوك عالميون»، مُضيفة: "يبحث ريال مدريد والأهلي، الأفضل على الإطلاق في أوروبا وإفريقيا، عن بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "رنين سعودي.. الهلال يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية على فلامنجو".

صحيفة «آس»

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد عنونت «ريال مدريد في مواجهة مصيرية أمام الأهلي المصري»، مُضيفة: "ريال مدريد يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، في مهمة البحث عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية".

وتابعت الصحيفة: "الفائز من مواجهة ريال مدريد والأهلي، سيواجه الهلال السعودي الذي خطف بطاقة التأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب فلامنجو بنتيجة 3-2".

صحيفة «موندو ديبورتيفو»

ولم تختلف صحيفة «سبورت» عن البقية، حيث عنونت «ريال مدريد يصطدم بالأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022»، مُضيفة: "ريال مدريد مع العديد من الغيابات يبحث عن مكان في نهائي مونديال الأندية.. والأهلي يسعى لتحقيق المفاجأة".

صحيفة «سبورت»

الأهلي VS ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022

ويأمل فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في تحقيق المفاجأة والفوز على ريال مدريد، والتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مونديال الأندية.

ويشارك فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث شارك في آخر نسختين من البطولة وحقق الميدالية البرونزية مرتين على التوالي، آخرها العام الماضي بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

في المقابل، يُعد فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية، برصيد أربعة ألقاب، أعوام (2014، 2016، 2017 و2018).

وتُعد هذه المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين المارد الأحمر والفريق الملكي، بعد مواجهة أولى ودية في 2001، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، سيواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.