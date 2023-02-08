وزير الرياضة والسفير الياباني يدعمان منتخب الجودو على بساط التدريب

حرص كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى على الوجود صباح اليوم الأربعاء، في تدريب المنتخب الوطني للجودو بالمركز الأولمبي في المعادي، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النجاحات والإنجازات.

وشهد تدريب منتخب الجودو صباح اليوم أيضا تواجد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، والأسطورة محمد رشوان رئيس لجنة المنتخبات القومية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان ومسئولي السفارة اليابانية في القاهرة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع اللاعبين واللاعبات، مشددًا على ضرورة بذل الجهد واستغلال كافة الامكانيات المتاحة من أجل إعتلاء منصات التتويج، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في دعم اللاعبين والمنتخبات القومية من أجل دفع الرياضة المصرية إلى الأمام دائما.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد مع لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية للجودو اليوم ، مبيناً أن رياضة الجودو فى مصر تنمو بشكل كبير، ونرغب فى تحقيق نتائج أفضل للاعبين فى كل البطولات، والفوز بميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤، مقدماً الشكر للسفير اليابانى على التعاون المثمر فى العديد من الألعاب الرياضية.

وشهد مران المنتخب صباح اليوم ارتداء وزير الشباب والرياضة والسفير الياباني ورئيس الاتحاد المصري بدلة الجودو، والتواجد على البساط مع اللاعبين على أجل تقديم الدعم المعنوي لأبطال المستقبل.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، إن تواجد السفير الياباني بالقاهرة ووزير الشباب والرياضة في مران المنتخب هو خير دليل على تعاون الجميع من أجل النهوض بالجودو المصري، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج المنتخبات.

وتابع: "نقدم كل الدعم المطلوب معنويا وماديا للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في كافة المراحل العمرية، ونعمل فقط من أجل مصلحة الجودو المصري، وهدفنا جميعا رؤية أبطالنا على منصات التتويج في كل البطولات القارية والدولية".

و قدم رئيس اتحاد الجودو الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم للاتحاد، مثنيا على حضور السفير اليابان، والتعاون فى رياضة الجودو، وتنظيم عدة فعاليات مشتركة خلال شهر مارس المقبل وفق بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجانب اليابانى.

وشهدت الفترة الماضية جلسات نقاشية وتعاون مثمر بين الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، والسفارة اليابانية في القاهرة، بهدف الاستفادة من خبرات أحفاد الساموراي في رياضة الجودو.

ويسعى اتحاد الجودو المصري ويمثله مرزوق علي إلى تحقيق أقصى استفادة من الخبرات اليابانية في رياضة الجودو، من أجل النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات المصرية، وإعتلاء منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.