الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 78.78%، بحضور الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 64 ألفًا و189 طالبًا.

وبلغت نسب النجاح بإدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى 89.82%، بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني بنسبة 88.4.

وجاءت إدارة سنورس في المركز الثالث بنسبة نجاح 77.27%، وجاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الرابع بنسبة 74.9%.

واستحوذت إدارة يوسف الصديق التعليمية على المركز الخامس بنسبة 74.89%، وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89%، وإدارة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

تفاصيل وظائف بدر الدين للبترول والحديثة لمشتقات الغاز بنظام الإعارة.. قدّم الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأجواء بعد موجة الصقيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه