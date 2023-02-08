محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 78.78%، بحضور الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 64 ألفًا و189 طالبًا.

وبلغت نسب النجاح بإدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى 89.82%، بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني بنسبة 88.4.

وجاءت إدارة سنورس في المركز الثالث بنسبة نجاح 77.27%، وجاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الرابع بنسبة 74.9%.

واستحوذت إدارة يوسف الصديق التعليمية على المركز الخامس بنسبة 74.89%، وجاءت إدارة إطسا التعليمية فى المركز السادس بنسبة 74.89%، وإدارة طامية التعليمية فى المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.