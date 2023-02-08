الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأربعاء 8 فبراير 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الأربعاء لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

برج الثور

مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان 

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته 

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الترابية الإثنين 6 فبراير 2023

برج العذراء

مهنياً: يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجاً لائقاً من الأوضاع التي تمران بها

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

برج الجدي

مهنياً: قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعداً كبيراً

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الترابية الثلاثاء 7 فبراير 2023

صفات الأبراج الترابية 

يتجلى هذا الالتزام بالراحة بشكل مختلف عبر الأبراج الترابية المختلفة ، بالنسبة إلى برج الثور، تعد المتعة حقًا مكتسبًا، وبالنسبة إلى برج العذراء مكافأة ، وبالنسبة للجدي شيء يجب كسبه من خلال التضحية أو الحرمان، فإنهم بحاجة إلى الشعور بالراحة في محيطهم وبشرتهم في المنزل جميعًا .

من السمات التي يتم التغاضي عنها للأبراج الترابية  أنهم يحبون الاحتفال بنموذج العمل بجد واللعب بجد،  يصرون عادةً على الاستضافة ، ألطف الأبراج الثور حيث الجمال الداخلي  ، أما برج العذراء لا يثق بأي شخص مهما كان ولديه قيود عديدة في علاقاته بالأشخاص.

 

صفات الأبراج الترابية الابراج الترابية برج الجدى برج العذراء برج الثور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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