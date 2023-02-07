حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الترابية الثلاثاء 7 فبراير 2023

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

برج الثور

الناحية المالية ستكون الأمور بطيئة بعض الشيء، حيث قد يكون هناك بعض التأخير في المدفوعات، سيقدر كبار السن جهودك، من المرجح أن يعزز الشباب مهارات الاتصال لديهم.

قد لا تكون عائلتك سعيدة ببعض القرارات التي تتخذها، لا ينصح بالاستثمار في العقارات في هذا الوقت لأنك تكافح مع النفقات الزائدة، امنح صحتك الأولوية لجني الفوائد منها على المدى الطويل، يمكن أن يمنحك الذهاب في رحلة برية قصيرة حقًا الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

التركيز على الحب: الاستمتاع ببعض الوقت بمفردك مع حبيبك يمكن أن يجعلك تشعر بالهدوء.

برج العذراء

قد تستمتع بوقت فاخر اليوم حيث تقرع الثروة بابك، قد يحظى بعضكم بالتقدير من رئيسه في العمل اليوم، يمكنك الاستمتاع بيوم هادئ في المنزل، حيث تقضي بعض الوقت بمفردك، قد يأخذ أولئك الذين يبتعدون عن عائلاتهم استراحة قصيرة من كل شيء ويستكشفون بعض الأماكن الجديدة، ستكون واثقًا بما يكفي لأداء جيد على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: يمكن أن تسوء الأمور في حياتك العاطفية إذا لم تتصرف بذكاء.

لون الحظ: أزرق

برج الجدي

من المرجح أن تكتمل أهدافك المهنية اليوم، من المحتمل أن تأخذ عائلتك في رحلة صغيرة، من الناحية المالية ستكون الأمور مستقرة تمامًا، يمكن لأي استثمارات يتم إجراؤها في العقارات تغيير اللعبة من أجلك ومساعدتك في تحقيق بعض المكاسب الكبيرة.

قد تشعر بقليل من الإرهاق اليوم، ستساعد اليقظة على الصعيد الأكاديمي على منع الأخطاء.

التركيز على الحب: قد تأخذ الأمور منعطفًا غير متوقع مما يجعلك تشعر بالتجاهل والإهمال، ويمكن أن تحدث بعض الأمور الغير سارة.

صفات الأبراج الترابية

شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

ويحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم.