حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الترابية الإثنين 6 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية الترابية ليوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، على النحو التالي:

برج العذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

غير متأكد ماذا تفعل من شخص ما؟ لن تعرف في الواقع حتى تدردش معهم،قد تجد أنهم ليسوا على الإطلاق كما تخيلت، هل تحرص على تجميع مواهبك من أجل مشروع إبداعي؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن تؤدي المحادثات الملهمة إلى بعض الأفكار الإبداعية للغاية.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

قد تنجذب إلى عالم شخص ما ، وتجد أنك تتجاوب مع قضية مهمة بالنسبة له. وربما تكون مستعدًا للتطوع أو المشاركة ، من خلال الانخراط بطريقة عملية. في الوقت نفسه ، قد يكون الشعور الذي لا يهدأ هو دعوة لاستكشاف اهتماماتك الفريدة بشكل أكبر. لا يهم ما يعتقده الآخرون ، ما يهمك هو ما تشعر به جيدًا.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

لا تصدق كل ما تسمعه ، حتى لو كان من شخص يدعي أنه خبير. يمكن أن تتزامن محاذاة عطارد مع نبتون الزلق مع الرسائل المختلطة وسوء الفهم ، لذلك أيًا كان ما يخبرك به شخص ما ، تحقق بنفسك من أنه سليم إذا كنت تستخدم معلومات غير موثوقة ، فقد يتسبب ذلك في انتكاسة ، وستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تصحيحها.

صفات الأبراج الترابية

شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

ويحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم.