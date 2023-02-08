الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المحافظة، في اليوم العاشر من موجة الطقس المتقلب الذي اجتاح المدينة الساحلية برياح شديدة وصقيع  واضطراب البحر.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن الأمطار تجددت منذ الساعة الثامنة مساء الأمس وحتى 4.30 صباح اليوم، وبدأت خفيفة ثم زادت شدتها في الواحدة صباحًا من متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية.

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل الفوري مع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من خلال فرق الصرف الصحي المنتشرة بمختلف مناطق الإسكندرية، حيث تتواجد 152 سيارة وبدالة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الأحياء.

وأعلنت عن أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة 40% وخاصة على مناطق من غرب وشمال المحافظة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 - 3.5 متر.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
الإسكندرية سقوط أمطار موجة الطقس المتقلب طقس اليوم الإستعداد والطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

الأرصاد: طقس مائل للبرودة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تيارات الرياح القاتلة.. خطر «التغيرات المناخية» يطارد الصيادين

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

اليوم.. رئيس مصلحة الجمارك يشارك في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه