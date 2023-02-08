أمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المحافظة، في اليوم العاشر من موجة الطقس المتقلب الذي اجتاح المدينة الساحلية برياح شديدة وصقيع واضطراب البحر.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن الأمطار تجددت منذ الساعة الثامنة مساء الأمس وحتى 4.30 صباح اليوم، وبدأت خفيفة ثم زادت شدتها في الواحدة صباحًا من متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية.

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل الفوري مع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من خلال فرق الصرف الصحي المنتشرة بمختلف مناطق الإسكندرية، حيث تتواجد 152 سيارة وبدالة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الأحياء.

وأعلنت عن أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة 40% وخاصة على مناطق من غرب وشمال المحافظة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 - 3.5 متر.

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية