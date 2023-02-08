تقرير عالمى: حضارة مصر القديمة من أروع الحضارات وما زالت تثير الرعب والإعجاب

قال موقع «كاوا نيوز» السياحي العالمي، إن حضارة مصر القديمة واحدة من أروع حضارات العالم، وما زالت روائعها المعمارية تثير الرعب والإعجاب بعد آلاف السنين.

وقال التقرير في قلب هذه الحضارة العظيمة كان الفراعنة وأفراد العائلة المالكة الذين سيطروا على الحضارة لعدة قرون، وأشار إلى بعض الشخصيات التي كان لها صدى كبير في الماضي والحاضر.

نفرتيتي

يمكن القول إن نفرتيتي هي أشهر ملكة في مصر القديمة ولا تزال واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ العالم.

عاشت خلال الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة وكانت زوجة الفرعون إخناتون، واشتهرت نفرتيتي بجمالها الذي تم تصويره في العديد من الأعمال الفنية ، بما في ذلك التمثال النصفي الشهير الموجود في متحف Neues في برلين.

رمسيس الثاني

كان رمسيس الثاني أحد أعظم الفراعنة في مصر القديمة، وحكم خلال الأسرة التاسعة عشر من عصر الدولة الحديثة، وكان معروفًا ببراعته العسكرية، بعد أن حارب الحثيين والممالك المجاورة الأخرى لتوسيع حدود مصر.

كان أيضًا بانيًا غزير الإنتاج، حيث شيد العديد من الهياكل الأثرية، بما في ذلك معابد أبو سمبل والأقصر.

حتشبسوت

كانت حتشبسوت أنثى فرعون قوية حكمت خلال الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة.

وصلت إلى السلطة بعد وفاة زوجها، تحتمس الثاني ، وكانت أول امرأة تحكم مصر بصفتها فرعونًا.

واشتهرت حتشبوت بذكائها السياسي وقدرتها على الحفاظ على سيطرتها على المملكة، على الرغم من التحديات من الفصائل المتنافسة.

رحوتب ونوفرت

كان رحوتب ونوفرت زوجان ملكيان عاشا خلال الأسرة الرابعة من فترة المملكة القديمة. اشتهروا بجمالهم الذي تم تصويره في تمثالهم الشهير الموجود الآن في المتحف المصري بالقاهرة.

يعتبر التمثال ، الذي يظهر الزوجين واقفين جنبًا إلى جنب، من أروع الأمثلة على الفن المصري القديم. كما تم تذكر رحمتب ونوفرت لتقواهم.

تيي

كانت تي زوجة الفرعون أمنحتب الثالث وأم الفرعون إخناتون، وكانت شخصية قوية ومؤثرة في المجتمع المصري القديم، وعرفت بذكائها وذكائها السياسي وعلاقتها الوثيقة بزوجها.

كان تيي أيضًا شخصية بارزة في الحياة الدينية وغالبًا ما يتم تصويرها في الأعمال الفنية مع إله القرص الشمسي آتون.

ميريتامون

كانت ميريتامون أميرة مصر القديمة التي عاشت خلال الأسرة الثامنة عشر، وكانت ابنة الفرعون تحتمس الثالث وأخت الفرعون أمنحتب الثاني، ولدت Meritamun في فترة ازدهار كبير وتوسع عسكري في مصر القديمة، وعلى الرغم من تراثها، لا يزال جزء كبير من حياة ميريتامون لغزا.